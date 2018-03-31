Erdoğan'ın 'Çatlayın, patlayın, yıktık' dediği AKM'nin son hali...

Erdoğan'ın "Çatlayın, patlayın, AKM'yi yıktık" dediği binanın son haline ait görüntüler yayınlandı.

Erdoğan'ın bugün "Çatlayın, patlayın, AKM'yi yıktık" dediği Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi.

Önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM binasının daha sonra üzerine çıkarılan iş makineleri ile yıkımına başlanmıştı.

Bina önden arkaya doğru kolonlar kesilerek yıkılmaya devam ediyor. Binanın ön bölümü ise tamamen yıkılmış durumda.

Erdoğan, "Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.