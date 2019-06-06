Erdoğan’ın başdanışmanının akrabasına kıyak atama

Erdoğan’ın başdanışmanı Gülşen Orhan’n akrabası Mehmet Erşat Ayhan, daha önce hasta yönlendirme personeli olarak çalıştığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sorumlu müdür yardımcısı oldu. Atama hastane çalışanlarının tepkisine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Gülşen Orhan’ın SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yönlendirme personeli olarak çalışan akrabası Mehmet Erşat Ayhan’ın müdür yardımcılığına atanması tepkilere neden oldu.

Van Postası adlı yerel gazetenin haberine göre, Gülşen Orhan’ın akrabası Mehmet Erşat Ayhan, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otomasyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı oldu.

SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce hizmet alımı ile çalışırken, Taşeron Yasası kapsamında daimi taşeron personeli olan ve hasta yönlendirme görevinde çalışmaya devam eden Mehmet Erşat Ayhan’ın başına talih kuşu kondu. SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi imza yetkili Müdür Yardımcısı olarak Pazartesi günü ataması yapılan Mehmet Erşat Ayhan görevine başladı.

Bu atamada siyasi torpil olduğunu vurgulayan hastane çalışanlarının "Hasta yönlendirme personeli nasıl olur da müdür yardımcısı olarak atanabilir? Memuriyet ve nitelik şartları bu göreve uygun kimse yok muydu ki böyle bir atama yapıldı?” dedikleri bildirildi.

23 ve 24'üncü dönem AKP Van milletvekili olan Gülşen Orhan, 2016 yılında Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak atanmıştı.