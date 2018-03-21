Erdoğan'dan yeni operasyon açıklaması: Sincar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin sonrası yeni bir operasyonun sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'daki "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda yaptığı açıklamada yeni bir operasyon sinyali verdi.

"PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz" diyen Erdoğan, "İki gün içinde Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Devam ederse daha ileri gideriz. Şu anda Mehmet'imiz gereğini yapıyor. İhtiyaç olursa önce ben, ondan sonra milletim, hep beraber gideceğiz" ifadelerini kullandı.