Erdoğan'dan tuhaf 'bozkurt' açıklaması: Farkında bile değildim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "cumhur ittifakı" sonrası Mersin'de bozkurt işareti yaparken, şimdi de bu işaretin "spontane" olduğunu ileri sürdü.

"Rabia’yı sayarken, spontane olmuş o işaret" diyen Erdoğan, "Farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söyledi. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yerel seçimde ittifak tartışmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli’nin “Yerel seçimde ittifak olmaz” diye açıklaması olmuştu. Yerel seçimde ancak gönüllüler dayanışması olabilir. Onu da şimdi dillendirmemiz doğru olmaz. Yerel seçime daha 10-11 ay var. Onu ancak seçime doğru konuşuruz. Bizim hafıza kayıtlarımızda dolaşanlar var, onlarınkilerde dolaşanlar var. Şahsen ben şekillendirebiliyorum ama bunu beraber konuşup şekillendirmek çok daha isabetli olur. Uzun ince bir yoldayız. Asıl olan bizim için malum kasım seçimidir. Kasım seçimine giderken de bizim dayanışma ruhumuzu zedelememek lazım.