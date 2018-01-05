Erdoğan'dan 'Münir Özkul' açıklaması

Erdoğan, Münir Özkul'un yaşamını yitirmesiyle ilgili mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hayata gözlerini yuman 93 yaşındaki usta sanatçı Münir Özkul'la ilgili açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

"Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendiği" ifade edilen Erdoğan'ın mesajında, "Kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.