Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ülkemize yönelik tehditlerin büyüklüğüne baktıkça biz de ne güzel diyoruz, demek bizden bu derece çekiniyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Düzce il kongresinde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"16 Nisan’da biz “evet” kampanyasını yürütürken “hayır” kampanyası içerisinde beraber yürüdüklerimizin olması bizi üzmüştür. Hiç önemli değil. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır.

Türkiye büyüdükçe maruz kaldığımız tehditlerin de çapı büyüyor. Eskilerin dediği gibi "büyük başın derdi de büyük olur." Biz asla zillete rıza gösteremeyiz.

Tehditler ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Ülkemize yönelik tehditlerin büyüklüğüne baktıkça biz de ne güzel diyoruz, demek bizden bu derece çekiniyorlar."

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Erdoğan, konuşmasında Abdullah Gül'ü hedef alarak şunları söyledi:

"Türkiye yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri çıkmayan, en küçük tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye olur olmaz konularda konuşmaya başladılar. Hayırdır? Bir anda nereden çıktı? Türkiye'nin yeni bir kurtuluş savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır. Siyasi hayatımın her döneminde en önemli desteğin halkın olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Bu konuyu daha fazla deşmek istemiyorum. Her meselede olduğu gibi bu konuda nihai kararı milletimiz verecektir."