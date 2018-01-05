Erdoğan'dan Fransız gazeteciye: FETÖ'cü gibi konuşuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT TIR'larını soran Fransız gazeteciye "FETÖ"cü olmakla itham etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron füze anlaşmasının ardından basın toplantısı yaptılar. Toplantıda "Türkiye' Suriye'ye TIR'larla silah gönderdi" diyen Fransız gazeteciye sinirlenen Erdoğan "Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun" dedi.

Gazetecinin ise "Ben bir gazeteci gibi konuşuyorum" demesinin ardından Erdoğan "O operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda hapisteler. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşımaya yönelik yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu soruyorsun da Amerika'nın Suriye'ye getirdiği 4 bin TIR silahı niye sormuyorsun? Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olur. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin" şeklinde konuştu.