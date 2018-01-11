Erdoğan'dan CHP'li vekil hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Pekşen'in 9 Ocak 2018'deki 'Türkiye Nereye' adlı televizyon programına katıldığı belirtildi ve Pekşen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri nakledildi.

Pekşen'in ifadeleriyle, "Erdoğan'a alenen hakaret ettiği" öne sürülen dilekçede, "Şüphelinin, açıklamalarında geçen hususlar tamamen gerçek dışı olup hayal mahsulüdür. Bu tarz akıl ve mantık dışı iddialarla gündeme gelmek, şüphelinin siyasi alışkanlığı haline gelmiştir. Ancak konumu ne olursa olsun hiç kimsenin iftira atma ve hakarette bulunma özgürlüğü bulunmamaktadır. Başkalarının onur, şeref ve saygınlığı ifade özgürlüğünün sınırlarından biri olup, bu sınıra tecavüz edenlerin eylemlerinden sorumlu tutulması hukuk devleti olmanın bir gereğidir" denildi.

'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Pekşen'in açıklamalarının Türk Ceza Kanununun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını ihtiva ettiği iddia edilen dilekçede, Pekşen'in açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının örnek gösterildiği dilekçede, Pekşen hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması istendi.