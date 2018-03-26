Erdoğan'dan cesaret alan faşistlerden Çukurova'da provokasyon girişimi!

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Boğaziçi Üniversitesinde Afrin operasyonunu eleştiren öğrencileri hedef göstermesi ve "Komünist üniversitede okuma hakkını ellerinden alacağız" şeklindeki sözlerinden cesaret alan faşistler, Çukurova Üniversitesi'nde provokasyon girişiminde bulundu.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Boğaziçi Üniversitesinde Afrin operasyonunu eleştiren öğrencileri hedef göstermesi ve "Komünist üniversitede okuma hakkını ellerinden alacağız" şeklindeki sözlerinden cesaret alan faşistler, Çukurova Üniversitesi'nde provokasyon girişiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” açıklaması sonrası toplam 15 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Bugün öğle saatlerinde Erdoğan'ın bu sözlerinden cesaret alan ve kendilerini "ülkücü" olarak adlandıran bir grup faşist, Çukurova Üniversitesi merkez yerleşkesinde Boğaziçi'ndeki gözaltıları desteklemek için bir araya geldi. Faşistler bozkurt işareti yapıp "Boğaziçine selam olsun" pankartı açtı.

Üniversite içerisinde ilerici, sosyalist, muhalif öğrencilerin hiçbir çalışmasına izin verilmezken; faşist öğrencilerin yerleşke içerisinde polis ve özel güvenlik personeli himayesinde pankart açması dikkat çekti.