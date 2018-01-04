Erdoğan'dan büyük tasfiye hamlesi: Tam 18 bakan gidecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nda büyük bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ocak ayı içinde Bakanlar Kurulu'nda tasfiyeye hazırlandığı iddiası gündeme geldi.

Erdoğan'ın birçok isimle yolları ayırmak istediği, sayının 18'i bulabileceği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bu senaryo, sadece siyasi kulislerde değil, bakanlıkların üst düzey yönetici ve bürokratları arasında da dillendirilmeye başlandı. Ancak AKP içinde, kabine değişikliğini birkaç ay öne çekmenin yarar sağlamayacağını, değişikliğin büyük kongre sonrasında yapılmasının doğru olacağını söyleyenler de bulunuyor. Bu tezi savunanlar, yerel seçimlerde, kabinede yer alan bakanların bir kısmının belediye başkan adayı olarak değerlendirileceğini, bu isimlerle ilgili olarak seçim bölgelerinde nabız yoklandığını ifade ediyor. AKP kulislerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Antalya gibi büyük kentlere hâlâ bakan olan isimlerin gönderileceği de öne sürülüyor.