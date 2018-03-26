Erdoğan'dan başarısızlık itirafı gelmişti... Varlık Fonu TBMM gündeminde...

Türkiye Varlık Fonu’nun 18 ayın sonunda geldiği aşamayı Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 'Türk ekonomisini kurtaracak ‘süper kahraman’ olarak sunulan Türkiye Varlık Fonu, aradan geçen 1.5 yıllık sürede kaynak üretmek yerine varlık tüketen bir kurum haline gelmiştir' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ağustos 2016’da büyük hedeflerle kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun 18 ayın sonunda geldiği aşamayı Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Budak, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fonu yeniden yapılandırma planına tepki gösterdi. Erdoğan’ın “Varlık Fonu’ndan başlangıçta kurulan ekipten istediğimiz performansı göremedik. Orayı çekip çevirecek, küresel anlamda çok rahat ilişki kurabilecek, küresel finans piyasalarını bilen, ismine itibar edilen bir ekip kurmak istiyoruz” sözleriyle başarısızlığı itiraf ettiğini belirten Budak, “Aktif büyüklüğü 160 Milyar Dolar’a ulaşan Varlık Fonu’nun yönetim değişiklikleriyle ülke ekonomisine katkı sağlaması mümkün değildir ve kamu zararının daha fazla büyümesi beklenmeden derhal tasfiye edilmelidir” dedi. Budak, Başbakan’dan şu sorulara yanıt istedi: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş’nin yönetim giderleri için (taşınmaz ve makam aracı alımı-kiralanması, tefriş, personel vb.) 1.5 yıllık dönemde yapılan harcamanın tutarı nedir?

Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemeler ne kadardır? TVF’nin 10 Nisan 2017’de Başbakanlığa sunulan stratejik planı yaklaşık bir yıllık dönemde neden onaylanmamıştır?

Plan yetersiz mi bulunmuştur? Yenisinin hazırlanması istenmiş midir?

Oluşturulacak yeni yönetim yeni plan mı hazırlayacaktır?

TVF’nin ilk yönetim kurulu üyelerini kim belirlemiştir?

Başlangıçta ‘küresel finans piyasalarını bilen, ismine itibar edilen bir ekip’ neden kurulmamıştır?

Saray danışmanlarının Varlık Fonu’ndaki varlıkları sürecek midir?

Yaklaşık 1.5 yıllık sürede TVF’de oluşan kamu zararı sorumlularına rücu edilecek midir?

Başarısız yönetim kurulu üyeleri bir tazminat ödeyecek midir? TVF, 1.5 yıllık dönemde dış kaynak sağlama, varlıkların değerini arttırma, stratejik yatırımlara iştirak etme gibi alanlarda hangi girişimlerde bulunmuş, ne sonuç alınmıştır?

Faaliyetler dolasıyla bugüne kadar sağlanan gelir ne kadardır?

Varlık Fonu’nun yeni yöneticilerle de sonuç alamayacağı tespitleri karşısında, ‘denetimsiz ikinci Hazine’ olarak kurgulanan TVF’nin tasfiye edilmesi yoluna gidilecek midir?