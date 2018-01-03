Erdoğan'dan AKP'lilere KHK talimatı ve Abdullah Gül mesajı

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, MKYK toplantısında, sivillere yargı muafiyeti maddesiyle tartışma yaratan KHK için partililere “Düzenlemeleri vatandaşlara iyi anlatın” talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yılın son AKP MKYK toplantısında sivillere yargı dokunulmazlığı getiren 696 sayılı KHK ile ilgili eleştiriler gündeme geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, bu eleştiriler üzerine, “Ben Sayın Gül ile ilgili gereken cevabı verdim. Kimin ne dediği önemli değil. Biz işimize bakalım, doğruyu anlatalım. Mesele millete iyi anlatılmadı, siz iyi anlatın” diye konuştu. KHK’daki sivillere dokunulmazlık getiren düzenlemenin 15 - 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirten Erdoğan, “Her hukukçu okuduğunu farklı değerlendiriyor. Yanlış anlaşılmalar oluştu. Bu yanlış anlaşılmaları doğru ve güzelce anlatın” dedi.

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