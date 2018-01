Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "MHP lideri Devlet Bahçeli ile inşallah milli mutabakatı sağlayacağız. Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak" dedi.

Tokat'ta AKP İl Kongresi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "MHP lideri Devlet Bahçeli ile inşallah milli mutabakatı sağlayacağız. Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak" dedi.

Erdoğan, Fethullah Gülen'le ilgili de "Amerika ölene kadar koruyacak sanıyor. Biraz daha kullanır sonra kirli çamaşır gibi atar" ifadelerini kullandı.

'SEN MİLLETE İHANET ETTİN'

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki gayret eder, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerimizle, tank, toplarımızla beraber bunların inlerine kadar girdik, giriyoruz ve gireceğiz. 780 bin kilometre kare şehit kanları ile yoğrulmuştur. Pensilvanya'da ne işin var? (Fethullah Gülen'le ilgili) Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin."

'KIZLARIMIZIN BAŞLARINI AÇTILAR'

"Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü yahu. Başı açık olan da, örtülü olan da bu ülkede el ele kol kola yürüdü be. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, kapıları açtılar be. Her yerde eşit haklara sahip oldular. İnanç, eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de, şurada 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız. Kasımda da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız? Tokat'a bak. Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka."

'AFRİN'LE DEVAM ETTİRECEĞİZ'

"Fırat Kalkanı operasyonuyla başlattığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu önümüzdeki günlerde Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır."

'ORTAK ÇIKARLARIMIZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

"Biz her şeye rağmen bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımız olduğuna inanıyor, birlikte hareket edebileceğimizi ümit ediyoruz. Zira dönem, Türkiye'ye destek olma, stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye'nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz. Biz dostlarımızdan ülkemiz için, beka sorunu olan böyle hassas, böyle kritik bir meselede kendilerine yakışan bir tavır içinde olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum."