Erdoğan'dan ABD'ye: Hatanızdan dönün

Erdoğan, Şırnak'ta yaptığı konuşmada ABD'ye Kudüs kararıyla ilgili "Hatanızdan dönmeye çağırıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta AKP il kongresinde konuşma yaptı. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor.

Amerikan ve İsrail yönetiminin provokatif tutumları, yalnızca bölgedeki fanatiklerle terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece ve sadece, kan, gözyaşı, çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor.

Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz.

İşgal devleti İsrail fırsattan istifade ile uyguladığı devlet terörünün dozunu artırarak down sendromlu çocuklara, Muhammed'e, kadınlara, 15 yaşındaki Cüneydi'ye, tekerlekli sandalyedeki engellilere saldırmaya, suç çetelesini zenginleştirmeye başladı. Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için adeta fırsat kollayanlar, bir de kalkıp utanmadan, sıkılmadan şahsım ve ülkemizle ilgili densiz beyanlarda bulunuyorlar.

(Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesi) İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditleri hamdolsun hiçbir işe yaramadı. Dolarlar, tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi.

Terör örgütlerinden, vesayet odaklarından, darbe heveslilerinden, bütün bunlardan gelen gizli açık yüzlerce tehdide rağmen hakkı söylemekten, halkımızın gösterdiği istikamette yürümekten asla çekinmedik. Ne bölücü örgüte ne FETÖ'cülere ne de bunların yularını elinde tutan güç odaklarına boyun eğmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda istiklalimiz için, ezanımız için, bayrağımız, vatanımız için, tüm mazlum ve mağdurların hakkı için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."