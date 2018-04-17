Erdoğan'dan '2019' açıklaması: Kasım seçimlerinde yürürlüğe girecek...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim açıklaması sonrası, 'Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından parti grup toplantısında açıklama yapıyor.

"Emniyetin içinde de kılıç artığı teröristlerin bulunuyor olması muhtemeldir" diyen Erdoğan, "Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin parmaklarınn olduğunu unutmuş değiliz. Teröristle hareket edenlerin bizim nazarımızda teröristten farkı yoktur. Yanlışa düşen olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki kritik adamlarını adalete veriyoruz" dedi.

Afrin Harekatı'nda son gelişmeleri Erdoğan, " Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır" diye konuştu.

'HERKES HAK ETTİĞİ CEZAYA MARUZ KALACAK'

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farklı olmayacak. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hak ettiği cezaya maruz kalacaktır. Suriye'yi yıkmak isteyen bombaların parasıyla bu ülkenin inşaası mümkündür. Birileri petrol için, maden için, sırf çıkarları için, yardım kavramının da içini boşaltabilir. Biz bunu yapmayacağız. Bir kısmı küresel düzeyde operasyon yürütme kabiliyetindeki kuruluşlarımızla mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz."

'YARADILANI YARADANDAN ÖTÜRÜ SEVDİK'

"Külliye'de roman kardeşlerimizle bir araya geldik" diyen Erdoğan, "Benim doğup büyüdüğüm Kasımpaşa'da da Roman kardeşlerimiz vardır. İç içe büyüdük, aynı camilerde saf tuttuk. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, dillerine, renklerine göre tasvip edenlerden olmadık. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Fransa, AB'nin de tam aksine, Romanları derdest etti. AB üyesisin. AB bunun hesabını sordu mu, hayır. Biz rabbimizin yarattığı herkese kalbimiz açtık ve açmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'KONGRE KONUSUNDA TAVİZ VERMEYİZ'

Erdoğan, "Kongreler konusunda asla taviz veremeyiz, rehavet hiç mi hiç olmamalı. İstanbul'da iki önemli ulusal kongreye katıldım. Yüzü aşkın ülkeden gelen misafirlerle bir arada dolduk. Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı hatırlattık. CHP'den biri çıkıyor, Türkiye'ye gelmeyin. Tam aksine onlar gelmeyin dedikçe küresel girişimciler Türkiye'de yatırım adımı atıyorlar. Tüm yatırımcı ve girişimcileri ülkemize davet ettik" dedi.

ERDOĞAN'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

NATO Sekreteri ile görüşmesini anlatan Erdoğan, "Dün 16 Nisan halk oylamasının yıl dönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin cuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı. 15 Temmuz'da görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir. Milletimizin gönüllerindeki ittifakı MHP ve diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek önemli bir adım attık. AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos'a sadık kaldık. Sözde anamuhalefet daveti kabul etmeyerek, son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilerek hemen aleyhte konuşmaya başladı, çünkü akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz" dedi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

(İnönü Üniversitesi hakkında) Özal'ın adını yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız.