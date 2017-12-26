Erdoğan'a Sudan'daki ada tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde istediği adaya ilişkin Meral Akşener'den açıklama geldi.

İyi Parti Aksaray il başkanlığı binası genel başkan Meral Akşener ve parti yöneticilerinin katılımlarıyla açıldı.

Akşener, buradaki konuşmasında Erdoğan'ın Sudan'dan restore için istediği adaya sert tepki gösterdi.

Akşener "Elalemin adasına restorasyon diyorsun. Muhterem, 18 ada işgal altında, buna ne diyorsun?" ifadelerini kullandı.

Akşener şöyle konuştu: "Sudan'da bir ada varmış, Erdoğan diyor ki onu bize verin, restore edelim. Elalemin adasına restorasyon diyorsun. Muhterem, 18 ada işgal altında, buna ne diyorsun? Bizim adalarımıza ses yok. Adamlar kuzu çeviriyor. Biri çıkıyor 'Sıkıysa gelin alın' diyor. Ben de şimdi ona diyorum az kaldı az kaldı, sıkıysa sen verme."