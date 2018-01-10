Erdoğan'a küçük bir hatırlatma: Kim ne kadar maaş alıyor?

"Tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" diyen Erdoğan'a aldığı maaşı ve kendisine ayrılan bütçeyi hatırlatmak istedik. Bir de açlık sınırı ve asgari ücreti...

Türk-İş'in yaptığı son açıklamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 608,13 TL'ye yükseldi.

Bilindiği gibi AKP'nin yaptığı son düzenleme sonrası asgari ücret bin 603 TL oldu. Yani asgari ücret, açlık sınırının altında...

Tablo böyleyken ve kamu emekçilerine de yüzde 5 gibi komik bir zam yapılmışken, Erdoğan'dan ilginç bir açıklama daha geldi.

"Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, "Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası iki kısa hatırlatma yapmak istedik...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın aldığı maaş, dolar cinsinden dünyada yedinci sırada yer alıyor.

Dünyada en yüksek maaş alan yedinci lider olan Erdoğan, aynı zamanda milyonlarca liralık bir örtülü ödenekle de devlet kaynaklarını kontrolü altında tutuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yılın sadece ilk 4 ayında toplam 1 milyar 98 milyon 169 bin liralık örtülü ödenek harcaması yaptı.

Ücret hakkaniyeti çağrısı yapan Erdoğan'ın, açlık sınırının altında maaş alan metal işçilerinden ya da tekstil atölyelerinde çalışan çocuk işçilerden daha fazla ne iş yaptığı merak konusu...