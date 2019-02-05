Erdoğan'a hakaretten yargılanan yurttaşa 14 ay hapis

Eskişehir'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan bir yurttaş 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir’de Sinan N.’ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla 14 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sinan N., geçen yıl sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle tutuklanıp bir süre sonra tahliye edilmişti.

Adliye çıkışında açıklama yapan Sinan N. şunları söyledi: “Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iddiasıyla yargılandığım davada cezalandırıldım. 18 ay da daha önceden kesinleşmiş bir cezam bulunuyor. Son aldığım 14 aylık cezam ise beş yıl ertelendi.”