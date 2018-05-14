Erdoğan'a 'açız' diye bağıran taksicileri korumalar engelledi

İstanbul'daki taksiciler cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlattı. Bir taksicinin, 'Reisim ne olur aç durumdayız' deyince korumalar araya girdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Huber Köşkü’ne gittiği sırada bir grup taksi şoförü el salladı.

Taksi şoförlerini gören Erdoğan aracını durdurarak yanına gelen sürücülerle sohbet ettiği sırada bir taksi şoförü "açız" diye bağırdı.

Taksiciler UBER’e karşı olduklarını dile getirirken bir sürücü de, “Reisim ne olur aç durumdayız… Huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil” diyerek tepkisini dile getirdi. Taksicinin bu tepkisi sırasında korumaların devreye girmesi ise dikkat çekti.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.