Erdoğan: Yeni kabine, 13, 15, 17, 'rakamlar kümesi'

Erdoğan, yeni kabinede bakan sayısının azalacağına ama bakan yardımcıları, ofislerin bulunacağına, bakanlarla birlikte 'renkli bir bütün' olacağına işaret etti. Erdoğan 'güçlü bir cumhurbaşkanı' için 300'ün üzerinde Meclis sandalyesi gerektiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam üç televizyonun ortak programında soruları yanıtladı. "Güçlü bir cumhurbaşkanı için güçlü bir Meclis"e işaret Erdoğan, "Cumhur İttifakı"nın elde edeceği sandalye sayısının çok önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan programda, seçim sonuçları, yeni hükümet sistemi, muhalif cumhurbaşkanı adayları, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddialarına ilişkin konuştu.

'EKONOMİ TAHSİLİ GÖRDÜM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın ben ekonomi tahsili gördüm ve o günden bugüne, hocalarımız bize özellikle 'Ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi yaşamımda, hayatımda buna şunu ilave ederdim; Ekonomi cesaret ister eyvallah ama hayat da bir cesaret işidir, hele hele siyaset tam bir cesaret işidir. Bunu göze alamayan, bunu yapamayan zaten bu işe hiç girmesin. E tabii ki belli bir bedeli ödemeyi de ne yapacaksın, göze alacaksın. Onun için biz 81 vilayetin 81'ini de defalarca dolaştık ama bakıyoruz ki muhalefetin böyle bir şeyi bugüne kadar olmadı" diye konuştu.

YENİ KABİNE: 13 OLUR, 15 OLUR, 17 OLUR, BÖYLE BİR RAKAMLAR KÜMESİ

Erdoğan, başkan yardımcısı sayısına ilişkin "Bu bir olabilir, iki olabilir, daha fazla olabilir. Şu anda hedef burada bir ve ya iki başkan yardımcısı bu işin ilk etabı" dedi.

Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın kabineye gireceği iddiaları hakkında "Şu anda böyle bir düşünce söz konusu değil ama dünyada özellikle başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde, Genelkurmay Başkanları olsun, Milli İstihbarat Teşkilatları olsun çok büyük önem ifade ederler. Tabii ki şimdi bizim dönemimizde de bu birimler bu önemlerini koruyacaklar ama bunlar hangi sorumlulukları üstlenerek bunu koruyacaklar, şu anda yapılan çalışmalarla onların içeriğini de dolduruyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, yeni sistemde bakanlık sayısının 20'nin altında olacağını vurgulayarak "Zaten bu işi 25'e falan başbakanlığım döneminde düşürmüştük. Hatırlarsanız, 37-38'di. Biz bunları oraya kadar indirdik. Bunlar hem devletin, hükümetin hakikaten işlevini ciddi manada ağırlaştırıyordu. Biz bunları buraya indirdikten sonra bir canlanma, hareketlenme geldi. Şimdi de biz başkanlık sisteminde, bir bakanlar ki bu bakanlar 20'nin altında olacak, bu 13 olur, 15 olur, 17 olur böyle bir rakamlar kümesi, bir de bunların yanında bakan yardımcıları olacak. Bir de ofisler olacak ve bunlar aslında aynı bütün ama renkli. Böyle bir çalışmayla bunların bir kısmı zaten direkt Başkanla, Cumhurbaşkanıyla ilişkili olacak ve Cumhurbaşkanı istediği anda onları delege edeceği istihdam veya işle çok daha aktif hale getirebilecek" dedi.

'300'ÜN ÜZERİNDE BİR RAKAMI YAKALAMASI LAZIM'

Erdoğan, Mecliste alacakları milletvekili sayısına ilişkin de "Her şeyden önce bunun 300'ün üzerinde, öyle bıçak sırtı değil, ciddi manada 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım" dedi.

Beş bakanın milletvekili adayı olmamasıyla ilgili soruya "Tabii bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri, yani onlar farklı bazı düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler ama 'ya siz aday olmayın' diye böyle bir danışıklı dövüş söz konusu değil" diye konuştu.

'İSPAT ETMEZSE MUHARREM İNCE NAMERTTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince’nin iddialarına ilişkin şunları söyledi:

“Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben niçin Pensilvanya'dan izin alacağım ki? Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Ben bu tür şeylerde konuştum mu ağır konuşurum. Ben madem ki Pensilvanya'ya gittim, kimle gittim? Bunu ispat etmesi lazım. Böyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir. Veyahut da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip büzülmez. Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa, onun da yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım."