Erdoğan: Yeni ekonomi programı yazılıyor

Erdoğan Londra dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2001 programına atıfla ‘Yeni bir ekonomik program yazma zamanı gelmedi mi’ sorusuna ‘Aslında yazılıyor yeni şeyler’ yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomide “yeni bir program” oluşturmaya yönelik 24 Haziran sonrası için çalışmaları olduğunu söyleyen Erdoğan, Londra’da uluslararası sermayeyle yaptıkları görüşmelerin sonuçlarının da gelecek dönemde görüleceğini söyledi.

Yöneltilen ve 2001 programına atıf yapılan “Artık yeni bir ekonomik program yazmanın zamanı gelmedi mi” sorusunu “Aslında yazılıyor yeni şeyler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ekonomide de işlerin daha sağlıklı yürümesini sağlayacak” sözleriyle yanıtlayan Erdoğan “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli getirilerinden biri, bürokratik oligarşinin egemenliğinin son bulması olacak” dedi.

Rusya, İran, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerle ulusal paralar üzerinden alışveriş yapma çabalarına dikkat çeken Erdoğan altınla borçlanma gibi alternatiflerin kur baskısından kurtulma açısından önemli olduğunu öne sürdü.

‘DERSİMİZE ÇALIŞIYORUZ, SEÇİM BEYANNAMESİNDE GÖRECEKSİNİZ’

İngiltere ile yapılan görüşmelerden hareketle bir serbest ticaret anlaşmasının gündemde olduğunu söyleyen Erdoğan takvim veremeyeceğini söyledi.

Erdoğan Londra’da uluslararası sermaye ve fon yöneticileriyle Bloomberg ve Chatham House’ta yaptığı görüşmelere ilişkin sorulan “Onları ikna ettiğinizi düşünüyor musunuz” sorusuna “Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Türkiye’deki mevcut yatırımlarını güçlendirme noktasında atacakları adımlar veya yeni yatırımlar noktasında ne gibi gelişmeler olacağına bakmamız gerekecek. Bütün mesele, 24 Haziran. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kazanmasının, daha önceki dönemlerde de olduğu üzere Türkiye konusunda yine heyecan uyandıracağına inanıyorum. Biz dersimize çalışıyoruz. Seçim Beyannamemizi açıkladığımızda bunu daha da net göreceksiniz. Gerek küresel sermayenin Türkiye’ye girişi, gerekse mevcutların devamı açısından bizi daha iyi bir gelecek beklediğini düşünüyorum” dedi.

‘NİFAK SOKAMAZLAR’

Başbakan Binali Yıldırım’ın da gündeme getirdiği “Erdoğan’a oy verin ama partisine değil” yaklaşımından hareketle dile getirilen “MHP ile AK Parti arasına nifak tohumu mu sokmak isteniyor?” sorusunu şu şekilde yanıtladı:

“O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Bizler Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. Kimse aramıza nifak sokamaz. ‘Cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a oy verin, aşağıda kime verirseniz verin’ şeklinde bir mantık olamaz. İnanıyorum ki AK Parti tabanı kendi partisine, MHP tabanı da kendi partisine oy verecektir. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Teşkilatımıza ‘Tabanda partinize sahip çıkacaksınız’ diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli’ninki de net. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. ‘Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım’ diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. Ayrımcılığa fırsat vermek istemiyoruz. Biz BBP’yi de partimizden aday gösterme suretiyle Cumhur İttifakı bünyesine dahil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecekler.”