Erdoğan: Suriyelileri ülkelerine dönmeleri için teşvik edeceğiz

AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Suriyelileri ülkelerini dönmeleri için teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri sınır dışı edeceğiz' dediği belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Türkiye'de yaşayan Suriyelileri "ülkelerine dönmeleri için teşvik edeceklerini" söylediği belirtildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Erdoğan, "Biz Suriyelilere kapılarımızı açmak zorundaydık. Görmezden gelemezdik. Onlara sahip çıktık. Bizim başımıza da gelebilirdi. O zaman bize kim yardım edecekti, kim sahip çıkacaktı? Ama bu konuda yeni adımlarımız olacak. Ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri kesinlikle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı payı alınmasını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.