Erdoğan Sudan'a gözü dikti: Şu adayı verin de...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da Hartum Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da Hartum Üniversitesi'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Port Sudan'a geçtik, oradan Ada'ya (Sevakin Adası). Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescidlerinin, camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamen şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek' dedim." dedi. Adanın durumundan üzgün olduğunu söyleyen Erdoğan "Sevakin Adası'nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı'nın karekterinde bu var. Oraları yer ile yeksan etmek. Hamd olsun, şimdi yeniden restore etmek, ayağa kalkmak, kaldırmak bizlere nasip olduğu için ayrı bir memnuniyet içerisindeyim" dedi.

Erdoğan'a, Hartum Üniversitesi tarafından hukuk alanında fahri doktora verildi.