Erdoğan Putin'le görüştü, saldırana da kınayana da aynı şeyleri söyledi

Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü ve görüşmede ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'ye yönelik saldırısı hakkında bilgi paylaşımında bulunulduğu haberini geçti.

Erdoğan'ın görüşmede Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığını hatırlattığı ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Ajansların geçtiği habere göre, Putin ve Erdoğan Suriye'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit ederken, Rusya ve Türkiye'nin bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'dan yapılan açıklamada ise Putin'in Erdoğan'la "ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye düzenlediği füzeli saldırıların sonucunda bu ülkenin etrafındaki kötüleşen durumu" görüştüğü belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin’in görüşmede Batılı ülkelerin Suriye’deki eylemlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’nü ve uluslararası hukuk prensiplerini kaba bir şekilde ihlal ettiğini vurguladığını açıkladı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurgulamıştı.

Erdoğan, öğle saatlerinde saldırının taraflarından olan İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşmede de aynı ifadeleri kullanmıştı.