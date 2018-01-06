Erdoğan Osmanlı hanedanı mensuplarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'da Osmanlı hanedanı üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti kapsamında Osmanlı hanedanının Fransa'da yaşayan üyeleri ile görüştü. Görüşme Paris Büyükelçiliği'nde gerçekleşti. Hanedan üyelerinin önemli bir kısmı Fransa'da yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine geçti.

Burada, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul eden Erdoğan, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek görüşmeler yaptı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Türk Toplumu temsilcileri ve Fransa İslam Konseyi temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etti. Kabuller basına kapalı gerçekleşti.