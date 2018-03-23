Erdoğan: Onları mağaraların içinde yok ettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'İnlere girseniz sizi o inlerden çıkaracağız dedik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Onları mağaraların içinde yok ettik' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Kongre öncesi dışarıda kendisini bekleyen AKP'lilere seslenen Erdoğan, "İnlere girseniz sizi o inlerden çıkaracağız. İnlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçtı biz kovaladık onları o mağaraların içinde yok ettik. Öyle kaçtılar ki ta Suriye'ye kadar. Nerelerde çıktıklarını görüyorsunuz. Hangi deliklerden çıktıklarını görüyorsunuz" dedi.

"Onlar kaçıyor Mehmedimiz kovalıyor. Şu anda Afrin, İdlib, Münbiç ve Fırat Kalkanı harekatıyla Afrin bütünleşecek" diyen Erdoğan, "2 bin kilometrekare Fırat Kalkanı'nda var. 160 bin kişi oradan ayrılmıştı. Hepsi evlerine, topraklarına döndüler. Buradan kaçmak zorunda kalanlar Türk ordumuzun, Mehmedimizin, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde topraklarına dönüyorlar. Biz mazlumların yanında zalimlerin karşısındayız. Böyle çıktık yola. Böyle devam ediyoruz. Bizim medeniyetimizin gereği bu" şeklinde konuştu.

Birilerinin paralel devletten bahsettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri paralel devletten bahsediyor. Birileri PKK. Yanlış yapıyorsunuz, biz öyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz. 'Eğer doğru dürüst parlamentoda duracaksanız durun. Dağdakiler de doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara' dedik. Açtıkları çukurları onları gömdük tünelleri başlarına geçirdik mi? Diyarbakır'daydım geçen hafta. Bütün o binaları yıktık. Yepyeni Diyarbakır inşa edeceğiz. Kurşunlu Camii'ni kurşunladı bu alçaklar. Onlar sakalımızı tıraş ettiler biz onların kollarının kestik. Kesilen sakal daha gür biter ama kol yerine gelmez. Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdaddan aldığımız terbiye bu" ifadelerini kullandı.

KONGREDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresinde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

"15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlaması ile beraber sokaklara koşan, tanklara toplara karşı koyan her bir Güngörenli kardeşime de buradan şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Türk milletine pranga vuracak, diz çöktürecek, korkutacak hiçbir dünyevi güç yoktur. Bunu gördüler.

Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız, eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim, ondan sonra siz yürüyeceksiniz. Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olarak gören hiçbir kardeşimin küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız."