Erdoğan: Neslimizi kurutma yoluna gittiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nikah şahitliği yaptığı İngiltere Premier Ligde Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününde ‘en az 3 çocuk’ sözlerini tekrarladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe’nin nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘en az 3 çocuk’ sözlerini tekrarladı.

İstanbul’da Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de yapılan düğün töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Benim evli çiftlere hep bir tavsiyem var. Bunu da herkes biliyor. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Nitelikli nesillere ihtiyacımız var, milletler ailelerden oluşur. Yıllarca bu ülkede maalesef doğum kontrolü dediler, neslimizi kurutma yoluna gittiler. Ama inşallah bu vasıflı nesil, bu dengeyi bozacak.”





Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da eleştirilmiş, bunun üzerine de Özil Almanya Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini açıklamıştı. "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" demişti.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe çifti kına gecesinde salona 'Ölürüm Türkiye’m' şarkısıyla girmiş, sosyal medya da gündem olmuşlardı.