Erdoğan: Nasıl yani, doktor olamıyorlar mı?

Zorunlu hizmet yapmak için Sağlık Bakanlığı’na başvuran ancak OHAL nedeniyle süren güvenlik soruşturmaları yüzünden atanamayan bin tıp fakültesi mezunu için Erdoğan’ın talimatıyla toplanan Sağlık Bakanlığı Komisyonu’nun süreci hızlandıracağı bildirildi.

OHAL nedeniyle sürdürülen güvenlik soruşturmaları yüzünden zorunlu hizmet ataması bekleyen bin tıp fakültesi mezununun atama sürecinin hızlandırılacağı açıklandı. Konunun iletildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nasıl yani zorunlu hizmetlerini yapmayınca doktor olamıyorlar mı?” dediği ifade edildi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan’ın, güvenlik soruşturmalarında, haklarında soruşturma, kovuşturma olmayan, dava açılmayan doktorların atanmasının engellenmesi veya gecikmesine ilişkin sorunu kendisine aktaran AKP'li vekillere “Nasıl yani zorunlu hizmetlerini yapmayınca doktor olamıyorlar mı? Hem de bu kadar zor eğitimin ardından, bu sorunu çözün” dediği öğrenildi. Bunun üzerine doktor atamalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Komisyonu bir toplantı daha yaptı.

900 doktor adayının atama noktasına geldiği, 100 doktor adayının güvenlik soruşturmasının da yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Atamaları geciken doktorlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Komisyonumuz bu konuda hakkâniyetle çalışıyor. Güvenlik soruşturmalarının gecikmesinden kaynaklanan sorunlar vardı. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz, merak etmeyin” dedi.

Zorunlu hizmetlerini yerine getirmedikleri için doktorluk yapamayan, özel hastanelerde çalışamayan, işyeri hekimliği sertifikaları onaylanmayan ve ihtisas kazansalar bile başlayamayan genç doktorlar, “ilişkide bulunduğu çevreler” gibi istihbarat notları nedeniyle atanamamıştı.