Erdoğan lütfetti: Yaylalara çıkma yasaklarını baharda kaldırıyoruz

Hakkari'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki abluka nedeniyle uzun zamandır uygulanan yaylalara çıkma yasağının önümüzdeki bahar kaldırılacağını söyledi.

Hakkari'de partisinin il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü yıllarca insanlarımızın hayatını rehin almakla kalmadı yatırımları da engelledi. Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksek olmalı. Hedeflerimiz çok büyük. İnşallah o günleri de göreceğiz. Tek hesabımızı geçmişi bir kenara bırakarak çocuklarımıza umut dolu bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var. O da milletimize hizmettir" dedi.