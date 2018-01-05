Erdoğan kopya çekerken yakalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız LCI kanalına verdiği röportajın kamera arkası görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde Erdoğan'ın danışmanının beyaz tahtaya yazdığı sufleler görülüyor.

Videonun tamamı için:

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[Exclusif #LCI #La26] Michel Scott, chef du service étranger de #TF1, est dans #LaMatinaleLCI de @PascaledeLaTour pour vous parler de l'entretien qu'il a eu avec le président de la #Turquie, Recep Tayyip #Erdogan, juste avant sa rencontre avec @EmmanuelMacron. Son décryptage. pic.twitter.com/5kcucIfRC4

— LCI (@LCI) 5 Ocak 2018