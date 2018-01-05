Erdoğan kopya çekerken yakalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da röportaj verirken danışmanının verdiği sufleler kameraya yansıdı.
Cuma, 05 Ocak 2018 23:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız LCI kanalına verdiği röportajın kamera arkası görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde Erdoğan'ın danışmanının beyaz tahtaya yazdığı sufleler görülüyor.

Videonun tamamı için: