'Erdoğan İstanbul seçimlerine odaklandı'

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, 2019'un mart ayında yapılması kesinleşen yerel seçimleri köşesine taşıdı.

AKP'ye yakın isimlerden Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine odaklandığını yazdı.

Erdoğan’ın, ''İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” dediğini aktaran Selvi, ''ANAP, İstanbul ve Ankara’yı kaybedince gerileme sürecine girmişti. Tersi de oluyor, ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanıyor'' ifadelerini kullandı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

''İstanbul’un ilginç bir özelliği var. AK Parti 28 Mart yerel seçimlerinde yüzde 47 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy aldı. 7 Haziran’da yüzde 40.9, 1 Kasım’da 48.7 ile Türkiye ortalamasına yaklaştı. 7 Haziran’da yüzde 12.4, 1 Kasım’da yüzde 10 alan HDP ile, 7 Haziran’da yüzde 11, 1 Kasım’da yüzde 8.5 alan MHP seçmenlerinin ilginç bir eğilimi ortaya çıktı. Yerel seçimde 4.8 alan HDP’nin, 4.0 alan MHP’nin oylarının önemli ölçüde AK Parti’ye, kısmen CHP’ye gittiği görülüyor. İstanbul’daki muhafazakâr Kürtler ve Anadolu milliyetçileri yerel seçimlerde ağırlıklı olarak AK Parti’yi destekliyor. Ama genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerine dönüyor. Bu birinci gösterge. İkincisi ise 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 49.8 oranında oy aldı, 16 Nisan referandumunda ise evet oylarının oranı 48.6’da kaldı. İstanbul bir sinyal veriyor. Hani İzmir için yaşam tarzı seçmen eğilimlerinde belirleyici olur diye bir ön kabul var ya, bir süredir farklı bir İstanbul kimliği doğuyor. İstanbul sonuçlarını iyi okumak ve İstanbul’u anlamak gerekiyor. Erdoğan bunu gördü.''

Selvi'nin yazısının tamamı...