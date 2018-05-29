Erdoğan: İstanbul belirleyici

Erdoğan, partisinin aday tanıtım toplantısında İstanbul'un her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da da belirleyici olacağını, 600 sandalyeden 98'ine karar verileceğini söyledi.

İstanbul'da AKP'nin aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'un her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da da belirleyeceği olduğunu belirterek 29 Mayıs'ın İstanbul'un fethedildiği gün olduğunu vurguladı.

Erdoğan konuşmasında İstanbul'un TBMM'deki 600 sandalyeden 98'ini belirleyeceğini, her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da da belirleyici olacağını söyledi. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hedefimize ulaşabilmemizin yolu önce İstanbul’u veya İstanbul’da başarıyı yakalamaktan geçiyor. Hem cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde bizi zafere taşıyacak olan adaylarımızın ve teşkilatların ortaya koyacakları gayrettir. Bizim siyaset tarzımızda da çok çalışmadan, emek vermeden netice almak gibi bir şey söz konusu değildir. Biliyorsunuz 6 Mayıs’ta yine İstanbul’da ‘erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanıyor’ diyerek seçim manifestomuzu açıkladık" diyen Erdoğan, 29 Mayıs'ın İstanbul'un fethedildiği gün olduğunu hatırlatarak "Yani İstanbul'un fethinin 565’ncı yıl dönümü. Türkiye’ye fethin 600’üncü yılı olan 2053 vizyonunu kazandırmış bir parti olarak bugünün anlamı farklıdır" dedi.

MİLLİ GELİRİ 3,5 KAT İHRACATI 5 KAT ARTIRDIK

"Yerli" ve "milli" olmanın önemine dikkat çeken Erdoğan sözlerine "Davamız bu ülkeye, bu aziz millete hizmet davasıdır. Ülkemiz büyüdükçe, kalkındıkça milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımız perçinlendi. Milli gelirimizi 3,5 kat artırdığımızda, ihracatımızı 5 katına çıkarttığımızda, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde Türkiye’nin hem kalkınmasına hem de özgürleşmesine hizmet etmiş olduk. Yerli ve milli siyaset işte budur. Ama bunu kavramayanlar oldu. Milli olmak; faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak; Türkiye’yi 5 cente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayiinde dışa bağımlı olmamak demektir. Şu 16 yılda devlet millet kaynaşması gelişti. Devlet milletin emrine girdi'' şeklinde devam etti.