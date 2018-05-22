Erdoğan: İsrail ile ekonomik ve ticari ilişkiler masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısındaki boykot kararını hatırlatarak İsrail’le Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gözden geçirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek dönüşünde uçakta bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. İsrail’le ekonomik, ticari ilişkilerin masaya yatırılacağını söyleyen Erdoğan, AKP’nin milletvekili adaylarından taahhütname alındığını da vurguladı.

'İSRAİL’LE İLİŞKİLERİMİZİ MASAYA YATIRACAĞIZ'

Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda (İİT), İsrail’in ürünlerine yönelik bir boykot uygulanması konusunda tavsiye kararı aldıklarını belirterek “Temenni ederim ki İİT üyesi ülkeler alınan tavsiye kararı doğrultusunda boykot uygulamasına girerler; neticede oralardan artık herhangi bir ürün alınması da söz konusu olmaz. Tabii ki biz de aynı şekilde bu durumu gözden geçireceğiz. Türkiye olarak orasıyla olan münasebetlerimizi, özellikle ekonomik, ticari ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Önümüzde malum seçim var, seçimin ardından bizler de bu istikamette adımlarımızı atacağız” dedi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler’in Kosova’da, Bosna Hersek’te olduğu gibi Filistin’de bir barış gücü oluşturması için tavsiye kararı alındığın da vurguladı. Bu şekilde İsrail’in BM güçlerine “kurşun sıkması”nın kolay olmayacağını söyledi.

Dün İsrail basınında Erdoğan'ın "ticaretle siyaseti birbirinden ayırmayı" bildiğine ilişkin bir değerlendirme yer almış, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmine, doğalgaz ticareti potansiyeline dikkat çekilmişti.

ADAYLARDAN TAAHHÜTNAME ALINDI

AKP’nin milletvekili adaylarından “taahhütname” aldıklarını söyleyen Erdoğan “Ehliyet, liyakat önemli. Parlamentodaki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık, koymuyoruz. Bir de bu sefer bir hassasiyet daha gösterdik. Aday adayı arkadaşlardan yazılı bir taahhüt aldık. ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık” dedi.

Bosna Hersek gezisi öncesi suikast ihbarına ilişkin “istihbarat örgütlerinden geldi” diyen Erdoğan MİT’in yoğun çalışma yaptığını, gerekli bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili Muharrem İnce’nin iddiasına yanıt veren Erdoğan “120 değil 85 koli” evrak yolladıklarını belirtti. Yollananların gazete kupürü açılan davalar ve iddianamelerden, onların belgelerinden oluştuğunu öne sürdü.