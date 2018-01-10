Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalar AKP'li yazarların da gündeminde. Selvi, "Dün bir milat yaşandı. Erdoğan, Gül’e savaş ilan etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında Abdullah Gül'ü hedef alarak söylediği sözler yandaşların da gündeminde.

"Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar" diyen Erdoğan'ın sözlerini, "AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana bir ilkti. Ama dün bir milat yaşandı. Erdoğan, Gül’e savaş ilan etti" şeklinde değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Abdullah Gül ile AK Parti arasına kalın bir set çekti. AK Parti’de Gül’e olan sempatiyi silmeyi amaçladı. İşin bundan sonraki seyrini Gül’ün duruşu belirleyecek" ifadelerini kullandı.

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