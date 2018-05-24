Erdoğan faiz kararından sonra ortaya çıktı

Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yeniden ekranlarda göründü, TRT katıldığı özel programda seçimler ve gündeme dair açıklamalar yaptı. AKP adaylarını 'GBT taraması'na benzer bir usulle belirlediklerini ama yine de sızmalar olabileceğini söyledi. Atatürk Havalimanı'nı 'Millet Bahçesi' yapacakları 'müjdesi'ni veren Erdoğan AKP'nin 'çevreci' olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında, "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" programında Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirdi.

'ADAY ADAYLARINA GBT TARAMASI YAPTIK AMA SIZMALAR OLABİLİR'

AKP'nin milletvekili aday adaylarına ilişkin "GBT taraması" gibi bir istihbarat yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Burada bir FETÖ mensubunun bir PKK’lının DEAŞ’lının olmaması gerekir. Bütün buna rağmen buradan sızmalar da olabilir" dedi.

"Artık böyle 25 kabineli Bakanlar Kurulu yok. Şu anda sayı ciddi manada düşecektir. Kaldı ki parlamentodaki sayı ne olacak bunları görmemiz lazım. Parlamentodaki sayı size güç katması lazım onun için biz güçlü Meclis şeyini özellikle kullandık. Bunu başarmamız için adımı kararlı atmamız gerekiyor. Burada biz parlamentonun gücünü Cumhurbaşkanı yanına alırsa devlet güçlü olacak. Güçlü devlete ihtiyacımız var" diyen Erdoğan 20 yıllık tecrübesi olduğunu "sıfırdan başlamadığını" söyledi.

'BİZ ÇEVRECİYİZ, ATATÜRK HAVALİMANI, MİLLET BAHÇESİ OLACAK'

Erdoğan Atatürk Havalimanı'na ilişkin "Önemli ipucu vereyim bunu kimseden duymamışsınızdır. O da şu, biz çevreciyiz. Bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin Konya stadının yerine biz orada bir millet bahçesi, Eskişehir’in eski stadın olduğu yere biz millet bahçesi. İstanbul, en büyük müjde bu belki acele ettim ama söylemem lazım. İnşallah havalimanının olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız. Atatürk Havalimanı var ya millet bahçesi olacak" dedi. 3. Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın "millet bahçesi" yapılması için adım atılacağını söyledi.

'ANKETLER DURMAK YOK DİYOR'

"14 Ağustos’ta girdiğimiz o seçimde ilk turda seçildim. Karşımda da o zaman 14 parti vardı. Milletim bu evladını 14 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. Ben inanıyorum ki benim milletim bu evladına, yanıltmadığı için sahip çıkacaktır. Yeni bir sistemle Türkiye’nin geleceğini inşa ve ihya ediyor" diyen Erdoğan ellerinde anket sonuçları olup olmadığına ilişkin soruya "Var, durmak yok yola devam diyor" yanıtını verdi.

'İNCE'NİN İSPATINI YAPMASI LAZIM'

Muharrem İnce’nin "Gülen usulüne göre istenmedi" iddiasının hatırlatılması üzerine Erdoğan "Pek girmek istemiyorum ama bu konuda Sayın Muharrem Bey Adalet Bakanlığına veya MİT’e bu işin ispatını yapması lazım. Ben Cumhurbaşkanı olarak onu davet ediyorum. Dürüstsen, samimiysen ya bunu MİT’e, -ABD’den kim söylemiş- ya da Adalet Bakanlığına bunu belgesiyle vermesi lazım. Bunu vermesi lazım ki MİT’e cevap hakkı doğsun. Ben daha ilerisini söylemiyorum, konuyu biliyorum çünkü" dedi.

'ABD İTİBARINI TAMAMEN SIFIRLADI'

Erdoğan ABD'nin Kudüş kararıyla itibarını tamamen sıfırladığını belirterek "BM’de Yemen’le beraber attığımız adımda oylama neticesinde 128 ülke ‘hayır’ dedi, 9 tane adını sanını duymadığım, ikisi ABD ve İsrail, diğerleri kasaba devleti gibi bir şeydi. Onlar yanında yer aldı. Bu şunu gösteriyor dünyada bunun yeri yok" dedi.