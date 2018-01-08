Erdoğan en çok kazanan liderler listesinde kaçıncı sırada?

The Spectator Index, Twitter’dan dünyanın en çok maaş alan liderlerini sıraladı.
Odatv'deki habere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın aldığı maaş dolar cinsinden dünyada yedinci sırada yer alıyor.
Yapılan sıralamaya göre Singapur Başbakanı 1,6 milyon dolarlık maaşı ile zirvede bulunuyor. Onu Avustralya Başbakanı 402 bin dolar maaşıyla takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı Theresa May’den ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den fazla maaş alması ise göze çarptı.
İşte o liste:
Singapur Başbakanı: 1,6 milyon dolar
Avustralya Başbakanı: 402.000 dolar
ABD Başkanı: 400.000 dolar
Kanada Başbakanı: 272.000 dolar
Almanya Şansölyesi: 256.000 dolar
Japonya Başbakanı: 202.000 dolar
Türkiye Cumhurbaşkanı: 197.600
İngiltere Başbakanı: 193.000 dolar
Rusya Devlet Başkanı: 61.200 dolar
Hindistan Başbakanı: 31.200 dolar
Çin Devlet Başkanı: 22.000 dolar