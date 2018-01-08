Erdoğan en çok kazanan liderler listesinde kaçıncı sırada?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, en çok kazanan liderler listesinde yedinci sırada yer alıyor.

The Spectator Index, Twitter’dan dünyanın en çok maaş alan liderlerini sıraladı.

Odatv'deki habere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın aldığı maaş dolar cinsinden dünyada yedinci sırada yer alıyor.

Yapılan sıralamaya göre Singapur Başbakanı 1,6 milyon dolarlık maaşı ile zirvede bulunuyor. Onu Avustralya Başbakanı 402 bin dolar maaşıyla takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı Theresa May’den ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den fazla maaş alması ise göze çarptı.

İşte o liste:

Singapur Başbakanı: 1,6 milyon dolar

Avustralya Başbakanı: 402.000 dolar

ABD Başkanı: 400.000 dolar

Kanada Başbakanı: 272.000 dolar

Almanya Şansölyesi: 256.000 dolar

Japonya Başbakanı: 202.000 dolar

Türkiye Cumhurbaşkanı: 197.600

İngiltere Başbakanı: 193.000 dolar

Rusya Devlet Başkanı: 61.200 dolar

Hindistan Başbakanı: 31.200 dolar

Çin Devlet Başkanı: 22.000 dolar