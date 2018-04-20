Erdoğan: Emperyalistlerin en büyük silahı alkol ve afyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yeşilay ödül töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yeşilay ödül töreninde konuştu. Erdoğan "Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır. Emperyalistlerin en büyük silahı alkol ve afyon olmuştur. Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir. Gençlerin hukukunu korumak yerine uyuşturucu, sigara baronlarının avukatlığını yaptılar. Ne kadim değerlerimizden, ne ahlak ve edebimizden, ne demokrasimizden ne de hak ve hürriyetlerden asla taviz vermeyeceğiz. Gençlerimizi özgürlük alanlarını genişletirken, evlatlarımızı zararlı alışkanlıklardan da uzak tutacağız" ifadelerini kullandı.

Dün akşamki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakkında konuşan Erdoğan "Hep fair-play diye konuşuyoruz. Korner atışına geliyor bir oyuncu. Arkadan çakmaklar, bilmem neler atılmaya başladı. Daha sonra ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden bir tanesi yedek kulübesine giderken aldığı isabetle başına 5 dikiş atıldı. Buna hakkınız var mı, yok. Sağlıklı birisi bunu yapmaz, var burada bir şey" dedi.