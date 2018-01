Haber7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası YPG'ye yönelik operasyonun başlamak üzere olduğunu" ileri sürdü.

İbrahim Erdoğan'ın, operasyona kısa süre kaldığı iddiasına yer verdiği yazısından bir bölüm şöyle:

Hatay’dan Kilis’e, oradan da Şırnak’a kadar tüm sınır boyunca tam tekmil güvenlik önlemleri alınmış durumda. On binlerce askerimiz tam teçhizatlı ve ağır silahlarla her an operasyona hazırlıklı bekliyor. Sınırımız boyunca yapılan ve çoğu tamamlanmış durumda ki koruyucu duvar da cabası.

Afrin’e yönelik yapılacak ansızın bir operasyonun eli kulağında. İçerde ve dışarda tüm hazırlıklar tamam.

***

Bölge ve sınırlarımız için büyük tehdit oluşturan bu üsleri ve terör noktalarını Türkiye , vurup dağıtmayı planlıyor. Hem de vakit geçirmeden. Çünkü tehdit büyük. Zaman kaybetmeden bu terör unsurlarının bir an önce vurulması ve bertaraf edilmesi gerekiyor. Nitekim Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu cephesinden verdi operasyon sinyalini.

Erdoğan; “ çok uzak olmayan bir tarihte bu terör örgütünü o topraklardan tepeleyeceğiz. Kimse ayağımıza dolaşmaya kalkmasın” diyerek.