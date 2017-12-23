Erdoğan: Dolarları sadece oraya yetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kudüs meselesinde çıktı mı? Kudüs meselesinde dolarlar neredeydi? Tehdit ettiler. Kim oy verdi. Adını bile duymadığım yerler. Dolarlar sadece oraya yetti" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari il kongresinde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Hakkari teşkilatında görev alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakkarili kardeşlerimizin kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. 2019 seçimlerinde Hakkari AK Partiye sahip çıkacaktır. Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma ülkem ve partim adına teşekkür ediyorum. Bugün bizi bir kez daha bağrına basan Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

İşsizlikten şikayet ediyorsak bunun sebebi terördür. Hakkari'de 1 km bölünmüş yol vardı biz buna 85 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimizde birçok insanın rüyasında göremeyeceği bir havalimanı inşa ettik.

Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla 24 saat su verilecek. İstanbul gibi susuz İstanbul gibi bir yerde Belediye Başkanlığı yaptım. Terör örgütünü arkasına alıp siyaset yapanlar buradaki insanımızı değil dağdaki teröristleri düşünüyor. Bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşim insanca yaşama ulaşabildi mi, suyuna kavuştu mu bizim derdimiz buydu. Terör örgütünün yıkıp yaktığı Yüksekova'yı biz ayağa kaldırdık.

Biz istiyoruz ki ben nasıl yaşıyorsam benim Hakkari'deki kardeşim de öyle yaşasın.

Kardeşlerim mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da bulunur zaman da. Niyet iyi olsun. Kudüs meselesinde çıktı mı? Kudüs meselesinde dolarlar neredeydi? Tehdit ettiler. Kim oy verdi. 25-30 bin nüfuslu bir yer. Adını bile duymadığım yerler. Neden? Çünkü dolarları sadece oraya yetti. Sadece 8 ülkeydi. 128 ülke ne dedi? 'Siz dolarlarla bizi satın alamazsınız' dedi. Ben de şimdi diyorum ki terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt etmemelidir. Hakkari'ye özel sektör gelsin, burada yatırımını yapsın. Girişimci önce güvenlik ister, huzur ister. Bunların olmadığı yere yatırımcı gelmez.