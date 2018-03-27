Erdoğan bu ay 1300 dakika konuşma yaptı

Erdoğan'ın bu ay katıldığı etkinliklerde yaklaşık 1300 dakika konuşma yaptığı belirtildi.

Erdoğan'ın son bir ayda katıldığı il, ilçe kongreleri ile açılışlar ve toplantılarda en az 1300 dakika konuştuğu açıklandı.

Duvar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Beştepe’de hem partisinin toplantılarında hem de katıldığı diğer etkinliklerde son bir ayda 1300 dakika konuştu. Bu süre zarfında AK Parti-MHP ittifakından İstiklâl Marşı’nın bestesine, Afrin savaşından Boğaziçi Üniversiteli öğrencilere kadar gündemi belirleyen pek çok açıklamaya yer verdi.

Erdoğan son bir ayda Mersin, Antalya, Sakarya, Bolu, Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon il kongreleri ile Güngören, Beyoğlu ve Bağcılar ilçe kongrelerine katıldı. Erdoğan büyük çoğunluğu Beştepe’deki Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantılar olmak üzere 13 etkinliğe katıldı.

Erdoğan'ın halka hitap ettiği konuşmalar da dâhil toplam 1300 dakika yani yaklaşık 22 saat konuştu.