Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi’nde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşma yapmak için geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenecek olan 14.BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği) genel kuruluna katılacak. Etkinliğin düzenleneceği Güney Kampüste olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.

Güney Kampüs meydanının etrafı polis bariyerleriyle çevrili durumda ve etkinliğe katılacaklar dışında hiç kimsenin girişine izin verilmiyor.

Kampüse girmek isteyen öğrenciler üst taraması yapılarak otopark girişine yönlendiriliyor. Çok sayıda zırhlı araç ve özel harekat polisi meydana ve okulun girişine konuşlandırılmış durumda.

Meydana bakan tüm binaların giriş ve çıkışında polisler beklerken çatılarda ise keskin nişancılar olduğu görüldü. Polislerin öğrenci yurtlarının içlerine bile girdiği aktarılıyor. Birçok bina kullanıma kapatıldı, öğrenciler ve hocalar zor durumda bırakıldı.

Erdoğan’ın saat 14:00 te başlayacak olan Genel kurulda konuşma yapması bekleniyor.