Erdoğan: Biz onları Gezi olaylarından tanırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Beyoğlu Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan "Türkiye'nin sınırötesinde ne işi var diyen her kişi aslında birliğimizden bütünlüğümüzden geleceğe güvenle bakmamızdan rahatsızlığını dışa vuruyor. Bunlar kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır. Biz bunları Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık olaylarından tanırız. Biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız" sözleri ile Afrin operasyonunu savundu.

Operasyon hakkında bilgi veren Erdoğan "Şu an itibariyle Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu" dedi.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekatı için lokum dağıtan gruba öğrencilerin 'savaşın lokumu olmaz' diyerek tepki göstermesiyle ilgili şunları söyledi:

''Bu üniversite o terörist öğrenciler oldukça marka lekeleniyor, onları da inlerinden bulup çıkariıp gereğini yapacağız, bu üniversitelerdeki hocalarımızın da çok dikkatli olması gerkekir, bu öğrencilerle ilişkileri olduğunu saptarsak onların da gereğini yaparız.''