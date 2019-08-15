Erdoğan bir yılda 2 binden fazla atama yaptı

Partili Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra Meclis’in ve Bakanlıkların birçok yetkisini kendisinde toplayan Erdoğan, yaptığı atamalarla tüm kamuyu yeniden şekillendirdi. Birbirinden farklı kurumlara tek başına atama yapan Erdoğan, mazbatasını aldığı 9 Temmuz 2018’den bugüne kadar tam 2 bin 241 atama kararına imza attı.