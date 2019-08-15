Erdoğan bir yılda 2 binden fazla atama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle tüm yetkileri eline alan AKP Genel Başkanı Erdoğan, uzay ajansından müftülüklere, kuvvet komutanlıklarından müfettiş yardımcılıklarına kadar birbirinden farklı kurumlara 13 ayda 2 bin 241 atama kararına imza attı.
Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum sonucunda kabul edilen ve 24 Haziran 2018’de resmen yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin verdiği yetkiler, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devleti kendi hedeflerince yeniden dizayn etmesine imkân tanıdı.
AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet komutanlıklarından üniversitelere, müftülüklerden bakanlıklara, müfettişlik kadrolarından uzay ajansına kadar istediği tüm kurumlarda atama kararlarına imza attı.
AYLARA GÖRE ATAMA SAYISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018’de mazbatasını almasının ardından yaptığı atamaların aylara göre dağılımı şu şekilde: