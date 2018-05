'Erdoğan ateşle oynamayı seviyor'

​Artan bölgesel gerilimler, OHAL koşulları ve ekonomik kriz riskiyle erken seçime giden Türkiye dünyada daha fazla tartışılıyor. Geçen hafta Yunanistan’ın en önemli günlük gazetelerinden biri olan Ta Nea, ‘Erdoğan ateşle oymayı seviyor’ başlığıyla Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la Türkiye ve yakın bölgedeki sıcak gelişmelere dair yaptığı bir söyleşiyi yayımladı. Söyleşide öne çıkan bölümleri soL Haber aktarıyor...

Yunanistan'ın en önemli günlük gazetelerinden biri olan Ta Nea, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la yaptığı bir söyleşiyi yayımladı. Okuyan, ekonomide kriz ihtimali, Suriye’deki sıkışma, iç siyasette düzen partileri arası mücadelenin artması başta olmak üzere birden çok nedenle erken seçim kararı alındığına işaret etti. Okuyan'ın, TKP'nin seçimlere girmesinin engellenmeye çalışılması, Yunanistan-Türkiye ilişkileri gibi başlıkları da değerlendirdiği söyleşiden bazı bölümlere aşağıda yer veriyoruz.

Neden erken seçim ilan edildi ve bu seçimler hangi koşullar altında gerçekleşecek? TKP’nin de içinde olduğu bazı partilere seçimlere katılma hakkı verilmediğini biliyoruz. Bunun amacı neydi?

Erken seçimleri zorunlu kılan birçok neden oldu. 500 milyar doları bulan dış borç; artan enflasyon ve işsizlik oranları, inşaat sektörünün şişirilmesi sonucunda atıl kalan gayrimenkuller, Türk Lirası her gün değer kaybediyor ve her gün daha fazla yoksullaştığını anlayan bir halk var. Bu tablo daha kötüye gitmeden Erdoğan seçimleri ilan etti.

Suriye konusu erken seçimlerin bir başka nedeni. Erdoğan bir yandan ABD ile pazarlık yaparken diğer yandan güç kazanmak için Rusya’ya göz kırpıyor. Lakin Suriye’deki gelişmeler o kadar hızlı akıyor ki, ABD ve AB’ye kendisinden başka alternatifin olamayacağını kanıtlama çabasında.

Üçüncü bir neden, muhalefeti ve özellilkle Meral Akşener’in başkanlığında yeni kurulmuş olan İyi Parti’yi hazırlıksız yakalama arzusudur. Erdoğan’ın Yüksek Seçim Kurulu’na seçimlere katılacak partilerinin sayısını azaltma emri verdiği bilinmektedir. İyi Parti, CHP’den kendisine transfer olan 15 milletvekili sayesinde seçime katılma hakkını aldı.

TKP’nin daha önce karşılaşmadığı sorunlar değil bunlar. Bu sefer son anda uydurulan ek kanunlarla TKP’nin seçimlere katılma hakkına darbe indirdiler. TKP birçok ilde bağımsız adaylarla seçime katılacaktır. Bunu yapmak zorundalardı, çünkü TKP düzen değişikliği için mücadele eden tek siyasi güçtür.

‘BASİT BİR SİYASİ MÜCADELE DEĞİL, ULUSLARARASI TEKELLERİN REKABETİ’

Erdoğan’ın bir rakibi var mı bu seçimlerde? Muhalefetin manevralarını ve Gül’ün başkanlık adaylığını reddetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gül daima risk almaktan kaçınan bir siyasetçi oldu. Seçime ancak tüm muhalefetin ortak çatı adayı olarak girmeyi kabul ederdi. “Erdoğansız bir AKP” uzun bir süredir hem yerli burjuva sınıfının hem emperyalist merkezlerin ortak planı. Gül’ün reddetmesi bu planı ortadan kaldırdı. Milletvekili seçimleri için muhalefet bir ittifak anlaşması yaptı ve bu başkanlık seçimlerini etkileyecek. Temel stratejileri ilk turda çok sayıda aday göstermek, ikinci turda ise Erdoğan’ın rakibini desteklemek. Bu Akşener ya da CHP’nin adayı olabilir (Söyleşi 4 Mayıs’tan önce yapıldığı için henüz İnce’nin adaylığı açıklanmamıştı.) Bu basit bir siyasi mücadele değil, uluslararası tekellerin mücadelesidir. Şu an Türkiye çok önemli rekabetlerin merkezinde yer alıyor.

Darbe girişiminden sonra Türkiye’de bir terör rejiminin hâkim olduğunu söylemek mümkün mü? 25 Haziran’da nasıl bir Türkiye beklentiniz var?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Erdoğan’ın kendi karşı-darbesini yaptığı bir gerçek. Buna rağmen sanıldığı kadar güçlü değil, hatta “günü kurtarma” stratejisini kullandığını söylemek mümkün. Sermayenin gönlünü hoş tutmak için emperyalistler arası çatışmaları işçilerin aleyhine kullanıyor.

Seçimlerden sonra hiçbir düğüm çözülmeyecek. Eğer Erdoğan kazanırsa, bu sadece küçük bir farkla olacak ve şu an karşılaştığı hiçbir sorun ortadan kalkmayacak. Eğer seçimi kaybederse, sonucu kabullenmeyecek, tersine çevirmek için mücadele edecek. Dolayısıyla, 24 Haziran’ı bir dönüm noktası olarak görmüyoruz. Türkiye gibi ülkelerde seçimler “tarihin yönünü değiştirme” mekanizması olarak çalışmaz. TKP sadece 24 Haziran’a değil, 25 Haziran’a odaklanıyor.

‘HALKLARIN ÇIKARLARI VE DÜŞMANLARI ORTAK’

Erdoğan’ın Suriye ve Kıbrıs ile Yunanistan’a yönelttiği tehditlerle Doğu Akdeniz’deki hamlelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ege’de bir askeri çatışma olasılığı var mı sizce?

Emperyalist düzende daima savaş riski vardır. Savaşların olmadığı bir kapitalist düzen mümkün değildir. Uluslararası ve bölge rekabetleri çok keskindir ve her an yeni savaş çanları çalabilir. Pazarlıklar ve savaşlar aynı paranın iki yüzüdür. Mutlak düşmanlıklar veya dostluklar olamaz. Kaygan zeminde kurulan ittifaklar her gün değişebiliyor. Erdoğan’ın ateşle oynamayı sevdiği doğrudur, ama ertesi gün onu sirtaki oynarken görebilirsiniz! Bunu geçmişte yaptı...

Erdoğan Yunanistan’ın “terörist sığınağı”na dönüştüğünü söylüyor ve Türkiye’de hâlâ tutuklu olan iki Yunan askeri sekiz Türk asker kaçağı karşılığında serbest bırakmayı teklif ediyor. Sizce rehin politikasına mı güveniyor?

“Terörist” sözcüğü birtakım tuzaklar barındırsa da Erdoğan ile tamamen anlamını yitirmiştir. Milyonlarca insan Türkiye’de terörist olarak adlandırıldı. Yunanistan’dan siyasi sığınma isteyen askerlere hiçbir sempatim yok, öte yandan iki Yunan askerinin Türkiye’de rehin tutulduğu bir gerçek. Ne yazıktır ki, her iki tarafta milliyetçiliği pompalayan büyük sermaye çıkarları Türk ile Yunan halkı arasında kin ve nefrete neden oluyor. Oysa halkların çıkarları ve düşmanları ortaktır; her iki ülkede egemen olacak sosyalist bir düzende atmosfer bambaşka olurdu. TKP mücadelenin sınıfsal eksenini göstermeyi ve biricik alternatif olarak gerçek işçi iktidarını sağlayacak sosyalizm düşüncesini yaymayı görev biliyor.