Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.

Telefon görüşmesinde ikili ilişkiler üzerinde duruldu. İki lider, "Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını" teyit ettiler.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile geçen hafta yaptığı görüşmeye de atıfta bulunan Erdoğan, Almanya’da kurulan yeni hükümetle de diyalog ve işbirliğine ivme kazandırma konusunda kararlı olduklarına dikkati çekti.

Erdoğan, Afrin Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki liderin, "Almanya’da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir insani bağ teşkil ettiğine de değindikleri" öğrenildi.