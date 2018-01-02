Erdoğan ailesi için nikahta 'keramet' varmış: AKP'li damada ihale yağdı...

2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni ile evlenen Abdulkadir Karagöz, bu tarihten sonra toplam 10 ihale aldı.

2016 yılının başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğeni ile evlenen Abdulkadir Karagöz için ‘nikâhta keramet var’ sözü gerçek oldu. 2014 yılında AKP Gençlik Kolları Başkanı’yla danışmanlık şirketi kuran Karagöz nikahın ardından yaklaşık bir yıl içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri ile bazı kamu şirketlerinden toplam 10 ihale aldı.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, ihalelerin bedeli 3 milyon 600 bin TL’yi bulurken damadın şirketinin birçok ihaleye tek firma olarak katılması dikkat çekiyor. 2017 yılının sonunda 500 bin TL’lik şirket sermayesinin tek sahibi ise Karagöz oluyor. 2016 yılına kadar AKP İstanbul Gençlik Kolları’nda siyaset yapan Karagöz de tıpkı diğer AKP’liler gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "FETÖ"yle mücadelede milat olarak kabul ettiği 17 Aralık 2013 tarihinden önce Fethullah Gülen’e övgüler düzmüş. Karagöz 2012 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı tweet’inde “Fethullah Gülen’in başbakanımıza geçmiş olsun mesajını iyi okumak lazım. Fitneye pabuç bırakmayacak kadar derdi sevdası büyük insanımız var” ifadesini kullanmış. Tıpkı diğer AKP’liler gibi cemaat tarafından “kandırılan” Karagöz’ün 2014 yılında kurduğu danışmanlık şirketi 2016 yılında kamu şirketlerine ‘danışmanlık’ hizmeti vermeye başlamış.

Karagöz, 14 Ağustos 2014 tarihinde Melih Şükrü Ecertaş ile birlikte Üsküdar’da Mental Danışmanlık Ltd. Şti. şirketini kurdu. Her iki ismin de ortak yönü AKP’nin Gençlik Kolları’nda siyaset yapmalarıydı...

Ecertaş, 2012 yılında AKP İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine, 2014 yılında AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı’na, 2015’te AKP’nin İstanbul İl Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi’nde Gençlik Kolları İl Başkanlığı’na seçildi. 21 Aralık 2015’te yapılan AKP Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi’nde ise kullanılan oyların tamamını alarak AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi. Ecertaş halen bu görevini sürdürüyor.

İstanbul İl Gençlik Kolları yönetiminde 2016 yılına kadar görev aldı. AKP Kocaeli Kurucu İl Yönetimi’nde yer alan Şengül Karagöz ve Erdinç Karagöz’ün oğlu olan Abdulkadir Karagöz, halen El Buhari Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. 2 Ocak 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın kızı Şeyma Erdoğan ile Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Nikâha Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, o tarihte Başbakan olan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman katıldı.

Erdoğan ailesiyle akraba da olan Karagöz’ün şirketi Mental Danışmanlık 14 Temmuz 2016’da İSTON’dan “Mevcut Durum Analizi Ve Organizasyon Geliştirme Hizmet Alımı İşi” adı altında ilk ihalesini aldı. Ardından “Stratejik İnsan Kaynakları Projesi Hizmet Alım İşi” için METRO İstanbul ile 28 Kasım 2016’da sözleşme imzaladı. Ardından “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurum Kültürünün Tespiti ve Yetkinlik Sözlüğünün Oluşturulması Danışmanlık Hizmet Alım İşi” için İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile 2 Aralık 2016’da bir başka sözleşme imzaladı. Şirket “nikâhta keramet var” sözünü doğrularcasına son bir yılda (Temmuz 2016-Temmuz 2017) kamu kuruluşu ve şirketlerinden birbiri ardına ihaleler almaya başladı.

Birbiri ardına alınan ihalelerin ardından şirketle ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşanıyor. Melih Şükrü Ecertaş, 3 Kasım 2017’de hisselerini diğer ortak Abdulkadir Karagöz’e devrederek ortaklıktan ayrıldı. Şirketin 500 bin TL’lik sermayesi tek başına Karagöz’e geçti. Ecertaş’ın şirketteki müdürlüğü de aynı tarihte sona eriyor.