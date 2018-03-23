Erdoğan Afrin'e vali atayacak!

'Afrin'i de Afrinlilere, oradaki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz' diyen AKP, Afrin'e vali atamaya karar verdi.

El Bab'a vali atayan, sanayi bölgesi kurmak için çalışmalara başlayan AKP, şimdi de Afrin'e vali atayacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, önceki gün AKP'li vekillerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de yapılacaklara ilişkin, “Birkaç gün içerisinde başta vali olmak üzere yerel yönetime ilişkin diğer atamalar yapılacak" derken, "Afrin’de hem güvenlik hem de yaşam koşullarıyla ilgili restorasyon çalışmaları başladı. ÖSO kuvvetlerinin şehirde yağma yaptıklarına ilişkin iddialar üzerine inisiyatif alıyoruz. Kolordu komutanımız bu konuda gerekeni yapacak. Bizdeki fetvacılar gibi, orada da fetvacılar ortaya çıkmış. Savaş ganimetlerinin helal olduğu gibi bir fetva verilmiş. Böyle şey olmaz. Komutanı görevlendirdim, gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

AKP'den daha önce yapılan açıklamalarda Afrin'de kalıcı olunmadığı ileri sürülmüş, "Afrin'i de Afrinlilere, oradaki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz" denilmişti.