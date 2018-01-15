Erdoğan, Afrin'e operasyon açıklamasını uçakta yapmış ama...

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Erdoğan'ın Ekim ayında Afrin'e operasyon gündemini gazetecilere açtığını ancak daha sonra konuyu kapattığını yazdı.

"Geçen Ekim ayı başında, biz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte İran’dan dönüş yolunda iken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib için Suriye topraklarına yeniden ayak basması, artık an meselesi haline gelmişti bile" diyen Acet, şu ifadeleri kullandı:

Uçakta bu meseleleri konuşurken Cumhurbaşkanı, “İçeride biz olacağız, dışarıda Rusya” biçiminde bir açıklama yaptı.

Araya girip, “Yani Suriye’ye girilmeyecek mi? 'Biz içeride olacağız, Ruslar dışarıda' sözünü biraz daha açar mısınız?” diye sordum.

Erdoğan, önce “Yok öyle değil” deyip konuyu açmak istedi, “Tabii, bu işin devamında Afrin de var” diye bir cümle sarf etti.

Sonra, önceden detaylarını paylaşması halinde bunun yapılacak operasyona zarar vereceğini düşünerek daha fazlasını söylemekten vazgeçti, “Dur şimdi oraları karıştırmayalım” deyip konuyu kapattı.