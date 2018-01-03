Erdoğan: Acırsak acınacak hale geliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "FETÖ’ye acımadan hukuk çerçevesinde ne yapmak gerekiyorsa yapılacağını" belirterek, "Acımayacağız, acırsak acınacak hale geliriz. Onun içinde sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatına ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Erdoğan’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti.

Erdoğan, görüşme sırasında yeni hizmete alınan ilçe teşkilat binasını gezdi. Yaklaşık 2 saat ilçe başkanlığında kalan Erdoğan daha sonra ilçe başkanlığının balkonuna çıkarak, konuşma yaptı.

'ONLARIN BAŞINA İNERİZ'

Rabia işaretini yaparak halka hitap eden Erdoğan, “Tek millet diyoruz, çünkü, bizi bölmek ve parçalamak istediler. Biz Kürt’üyle, Laz’ıyla, Arap’ıyla, Alevi’si Sünni’siyle tekiz bizi bölemeyecekler. Tek bayrak, bayrağımızın rengi şehidimizin kanının rengidir. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Tek vatan, 780 bin kilometreyle tek vatan, vatanımızı da bölemeyecekler. Güneydoğu’da şöyle, Doğu’da böyle avucunuzu yalarsınız. Ne oldu çukurlar açtılar. Yok Kato’ya, Gabar’a, Tendürek’e çıkamazsınız dediler. Şu anda askerimizde, polisimizde, güvenlik korucularımızda jandarmamızda, hep birlikte yer geldi Gabar’da, Cudi’de, Kandil’de oldular ve o çukurları onlara mezar yaptılar. Ne dedik F16 oluruz, helikopterlerimizle beraber onların başına başına ineriz” dedi.

'ACIRSAK ACINACAK HALE GELİRİZ'

"FETÖ’ye acımadan hukuk çerçevesinde ne yapmak gerekiyorsa yapılacağını" söyleyen Erdoğan, “Paralel devletmiş, ne oldu nerede o devletin başındakiler, kimisi Pensilvanya’da, kimisi Almanya’da, kimisi orada burada, büyük bir kısmı da şu anda cezaevindeler. Sevgili gençler, hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptıysak, bundan sonrada aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız, acırsak acınacak hale geliriz. Onun içinde sonuna kadar takip edeceğiz” diye konuştu.

"2019 Mart yerel seçimlerinin önemli olduğunu" savunan Erdoğan, “Sizden ricam var, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdi önümüzde 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var. Biliniz ki Kasım 2019’un işaret fişeğidir. Orada parlamento seçimleri var, cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunlara hazır mıyız? Çok çalışacağız. Sarıyer’de önce yerel seçimi almaya hazır mıyız? Bu azminizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Ben sizlere bu duygular içerisinde en kalbi duyguyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.