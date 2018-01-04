Erdoğan açıkladı: Yeni KHK geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mor Beyin” uygulamasıyla telefonlarına kendi istekleri dışında ByLock yüklendiği için tutuklananlar ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerle ilgili yeni bir KHK yayımlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bylock konusundaki son gelişmelere ilişkin parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan, toplantıda “Mor Beyin” uygulamasıyla telefonlarına kendi istekleri dışında ByLock yüklendiği için tutuklananlar ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerle ilgili yeni bir KHK yayımlanacağını söyledi. Erdoğan, bu KHK ile Mor Beyin mağduru olduğu tespit edilen tutukluların tahliye edileceğini ve kamudaki görevlerine iade edileceğini vurguladı.

Erdoğan, “Bundan sonra çıkacak KHK’lar güvenlik ve terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler ve göreve iadelerle ilgili olacak. Diğer düzenlemeler Meclis gündemine gelecek” diye konuştu.